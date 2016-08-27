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    «Амкар»: «Будем бороться за каждое очко, неважно, ничья это или победа»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев отметил, что клуб намерен в каждом матче ставить перед собой цель набирать очки. Напомним, в 5-м туре РФПЛ команда сыграет с «Зенитом».

    «Мы всегда настраиваемся на хорошую, результативную игру. Главное, не совершать своих ошибок. Если не будем их совершать, то не будем и пропускать нелепые мячи. Естественно, за каждое очко мы будем бороться, неважно, ничья это или победа.

    Любая игра до начала всегда тяжелая, так как каждая команда имеет свое видение развития событий. Тут идет борьба характеров, борьба тренеров, борьба игроков, борьба разных стилей» – заявил Евсеев.

    Источник: Eurofootball

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    27.08.2016 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +277

      ц 27 августа 2016, 12:31

      Пусть вас греет, что вся страна за вас. ну кроме болотных.

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