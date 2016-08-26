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    Лайзанс: «Ничего не знаю о переходе Паршивлюка в «Краснодар»

    Работник селекционного отдела «Краснодара» Юрис Лайзанс, присутствовавший на жеребьевке группового раунда Лиги Европы, прокомментировал ситуацию с возможными приобретениями «быков» до закрытия текущего трансферного окна. Кроме того, селекционер подчеркнул, что ничего не знает о переходе защитника «Спартака» Сергея Паршивлюка в стан «горожан». Напомним, сегодня появилась информация, что воспитанник красно-белых продолжит карьеру в краснодарском клубе.

    – Осталось несколько дней до завершения трансферного периода. Кто покинет команду, и кто может ее пополнить?

    – Как уже сообщалось, ушел Сигурдссон, уходит Страндберг. По поводу того, кто придет, точной информации пока нет. Все в стадии переговоров.

    – В пятницу пошли слухи, что в «Краснодар» перейдет Паршивлюк.

    – Не знаю об этом. Я на жеребьевке, последних новостей у меня нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2016 17:23
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