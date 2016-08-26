«Фиорентина» договорилась с «Интером» о переходе Йоветича

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может вернуться в «Фиорентину». Клубы уже достигли договоренности по вопросу перехода 26-летнего игрока. Сообщается, что черногорец будет отдан в бесплатную аренду, при этом обязательства по выплате зарплаты форварду будут полностью лежать на «фиалках».

Отметим, что за «нерадзурри» Йоветич также выступает на правах аренды. Согласно договора с «Манчестер Сити», которому принадлежат права на игрока, миланцам придется приобрести нападающего за 14,5 миллиона евро в том случае, если он примет участие хотя бы в одной игре текущего сезона.