Фернандо: «Спартак» – это марка, бренд, он всегда должен бороться за первые места»

Хавбек «Спартака» Фернандо, перешедший в стан москвичей нынешним летом, подчеркнул, что красно-белые являются брендом российского футбола и должны всегда находиться в числе фаворитов в борьбе за самые высокие места. Также, по словам бразильца, он намерен приложить максимум усилий для завоевания трофея вместе со своей новой командой.

«Все хорошо, идет планомерная подготовка. Я всем доволен. Когда сюда прибыл, меня очень хорошо приняли. На акклиматизацию ушло мало времени, и я чувствую себя в своей тарелке. Вся команда сыграла замечательно, и, когда все играют в унисон, каждому из нас индивидуально проще подходить к игровым действиям. Мы на правильном пути, и я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше.

«Спартак» – большой клуб, марка, бренд. Он всегда должен бороться за первые места. Мы пытаемся сделать все для того, чтобы улучшить свою игру, стремимся к призовым местам. Очень рад и горд за своих соотечественников. Нам не хватало лишь победы на Олимпиаде, и вот Бразилия отпраздновала успех. Буду делать все возможное, чтобы держать марку бразильского футбола в «Спартаке» и поскорее выиграть какой-то значимый трофей», – сказал Фернандо.