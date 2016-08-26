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  • Фернандо: «Спартак» – это марка, бренд, он всегда должен бороться за первые места»

Фернандо: «Спартак» – это марка, бренд, он всегда должен бороться за первые места»

26 августа 2016, 12:22
7

Хавбек «Спартака» Фернандо, перешедший в стан москвичей нынешним летом, подчеркнул, что красно-белые являются брендом российского футбола и должны всегда находиться в числе фаворитов в борьбе за самые высокие места. Также, по словам бразильца, он намерен приложить максимум усилий для завоевания трофея вместе со своей новой командой.

«Все хорошо, идет планомерная подготовка. Я всем доволен. Когда сюда прибыл, меня очень хорошо приняли. На акклиматизацию ушло мало времени, и я чувствую себя в своей тарелке. Вся команда сыграла замечательно, и, когда все играют в унисон, каждому из нас индивидуально проще подходить к игровым действиям. Мы на правильном пути, и я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше.

«Спартак» – большой клуб, марка, бренд. Он всегда должен бороться за первые места. Мы пытаемся сделать все для того, чтобы улучшить свою игру, стремимся к призовым местам. Очень рад и горд за своих соотечественников. Нам не хватало лишь победы на Олимпиаде, и вот Бразилия отпраздновала успех. Буду делать все возможное, чтобы держать марку бразильского футбола в «Спартаке» и поскорее выиграть какой-то значимый трофей», – сказал Фернандо.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (7)
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Warrior God
1472204492
Ну пока претензий нет,играет на высоком уровне.
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headdevil
1472205635
Бренд 90-х
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acer2003
1472206501
Как так быстро это ему вложили в уши ?
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nik55
1472207238
надо меньше говорить--докажи игрой.она у тебя неплохо получается
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zigbert
1472215297
Если весь сезон будет держать марку,сниму перед ним шляпу.
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Krics
1472230051
Спартак, он со времен римской империи-СПАРТАК!
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