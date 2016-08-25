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    Джано: «Спартак» хочет уйти на перерыв в хорошем настроении»

    Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура Премьер-лиги против «Анжи».

    «Конечно, хочется уйти­ на перерыв в хорошем­ настроении. Ну а для это­го надо достойно сыгр­ать в Махачкале. Могу­ себе представить, с ­каким желанием победи­ть выйдут на игру хоз­яева поля. Во-первых,­ на «Спартак» все ком­анды настраиваются по­-особенному. Во-вторы­х, мы приезжаем в сто­лицу Дагестана в роли лидера первенс­тва. И еще наверняка­ махачкалинцы помнят­ о том, с каким счето­м завершилась наша по­следняя встреча прошл­ого сезона. Но мы ко ­всему этому должны бы­ть готовы», – заявил Джано.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.08.2016 21:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7993

      nik55 26 августа 2016, 12:07

      играйте как с Краснодаром и уйдете с настроением как и все болельщики

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 26 августа 2016, 11:32

      Известно давно,
      Должны быть в настроении болельщики, Джано.
      И это зависит от вас.
      Бог не подаст.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 26 августа 2016, 08:22

      как врач недоклуба, хочу пожелать Спартаку удачи!
      Вот у кого надо учиться играть нашим кривоногим дзюбам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7993

      nik55 26 августа 2016, 08:08

      должны побеждать

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 26 августа 2016, 06:24

      0:2 Спартак увезет 3 очка из Махачкалы! И хочется что бы Гранат был не в основе, слишком много позиц. ошибок допускает! Ребров, Ещенко, Боккети, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Зе, Промес

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Arn 25 августа 2016, 22:20

      ждем такие же шикарные пасы как с Краснодаром

      3
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 25 августа 2016, 21:47

      Так давай, Джано, на подведи! Докажи свои слова отличной игрой в грядущем матче. Мы, болельщики, тоже хотим после воскресной встречи быть в хорошем настроении и надеемся на вашу победу.

      6
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      Рейтинг: +50

      Partyk 25 августа 2016, 21:25

      Пилять, он уже о перерыве думает, о игре нужно думать

      -2
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