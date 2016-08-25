Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью и Гвардиола – самые дорогие тренеры в мире, Венгер – на 4-м месте

    Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола являются самыми высокооплачиваемыми тренерами мира. По информации The Sun, главные тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» зарабатывают 17,6 миллионов евро в год.

    Следом за ними идут Карло Анчелотти, Арсен Венгер и Юрген Клопп. Десятку рейтинга замыкает наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

    Самые высокооплачиваемые тренеры мира:

    1-2. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 17,6 миллионов евро в год;

    1-2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 17,6 млн;

    3. Карло Анчелотти («Бавария») – 10,56 млн;

    4. Арсен Венгер («Арсенал») – 9,97 млн;

    5. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 8,21 млн;

    6. Антонио Конте («Челси») – 7,62 млн;

    7. Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») – 6,45 млн;

    8. Зинедин Зидан («Реал») – 5,28 млн;

    9. Диего Симеоне («Атлетико») – 5,16 млн;

    10. Рафаэль Бенитес («Ньюкасл») – 4,7 млн.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2016 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 26 августа 2016, 11:39

      Бенитес в чемпионишпе зарабатывает под 5 лямов! Красавчик он! Лучше б игроков себе купили нормальных!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      ivan1321 25 августа 2016, 22:09

      Все равно Эмери лучший !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      lisal 25 августа 2016, 21:15

      Источник конечно желтоват но зп у некоторых не по рангу!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 августа 2016, 20:13

      7 из 10 тренеры АПЛ )) вот где бабки крутятся по-настоящему )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 25 августа 2016, 19:45

      Снова четвёртые?)))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 25 августа 2016, 17:51

      ну а на каком месте ему еще быть?)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 25 августа 2016, 17:45

      Ньюкасл в никуда деньги выкидывает :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 25 августа 2016, 17:37

      И тут свое любимое место занял :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 25 августа 2016, 17:27

      венгер все не уймется опять(ой извеняюсь т.е. снова) за свое

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 17:14

      неплохо выходит. Венгер уже норм внукам сколотил состояние)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11