Газзаев: «На таком низком уровне футбол в России не находился никогда»

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал о своих планах по реформированию российского футбола.

«Мы хотим, чтобы наш футбол гремел так же, как ведущие европейские первенства, и чтобы наша сборная ярко выступала на чемпионатах мира и Европы. Очевидно, что в преддверии ЧМ-2018 наш футбол в глубочайшем кризисе. На таком низком уровне он еще не находился никогда. С 2010 года ничего не сделано с точки зрения улучшения качества футбола. В 2010 году у нас была самая сильная сборная в истории России, но не попала на чемпионат мира. На следующих турнирах наша сборная занимала самые низкие места. Полное безволие и никакого результата. Наша команда занимает невероятно низкое место в рейтинге ФИФА, между Албанией и Ираном. Результаты плачевные.

Количество россиян, безразличных к футболу, достигло максимума – 73 процентов согласно ВЦИОМ. Даже появилась петиция, подписанная миллионом человек. И если не заняться реформами, то чудес на домашнем ЧМ ждать не стоит. Заниматься футболом надо каждый день. Нельзя президенту РФС стращать всех, что денег не будет, и ставить это себе в заслугу. Нужно делать дела и не кричать об этом на каждом шагу.

Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров. Тогда в наш футбол вернется острая, жесткая конкуренция. А мы сейчас позволяем пяти игрокам постоянно иметь практику – в результате футболисты перестают расти.

Предлагаю объединить управление Премьер-лигой и первым дивизионом под единым названием РФЛ – Российская футбольная лига. А команды второго дивизиона получат полупрофессиональный или любительский статус. Профессиональных клубов будет 54 – 18 в премьер-лиге и 36 в первом дивизионе, разбитом на три группы по территориальному принципу. По той же системе устроен футбол в Германии, Испании, Франции», – сказал Газзаев.