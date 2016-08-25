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  • Газзаев: «На таком низком уровне футбол в России не находился никогда»

Газзаев: «На таком низком уровне футбол в России не находился никогда»

25 августа 2016, 12:45
29

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал о своих планах по реформированию российского футбола.

«Мы хотим, чтобы наш футбол гремел так же, как ведущие европейские первенства, и чтобы наша сборная ярко выступала на чемпионатах мира и Европы. Очевидно, что в преддверии ЧМ-2018 наш футбол в глубочайшем кризисе. На таком низком уровне он еще не находился никогда. С 2010 года ничего не сделано с точки зрения улучшения качества футбола. В 2010 году у нас была самая сильная сборная в истории России, но не попала на чемпионат мира. На следующих турнирах наша сборная занимала самые низкие места. Полное безволие и никакого результата. Наша команда занимает невероятно низкое место в рейтинге ФИФА, между Албанией и Ираном. Результаты плачевные.

Количество россиян, безразличных к футболу, достигло максимума – 73 процентов согласно ВЦИОМ. Даже появилась петиция, подписанная миллионом человек. И если не заняться реформами, то чудес на домашнем ЧМ ждать не стоит. Заниматься футболом надо каждый день. Нельзя президенту РФС стращать всех, что денег не будет, и ставить это себе в заслугу. Нужно делать дела и не кричать об этом на каждом шагу.

Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров. Тогда в наш футбол вернется острая, жесткая конкуренция. А мы сейчас позволяем пяти игрокам постоянно иметь практику – в результате футболисты перестают расти.

Предлагаю объединить управление Премьер-лигой и первым дивизионом под единым названием РФЛ – Российская футбольная лига. А команды второго дивизиона получат полупрофессиональный или любительский статус. Профессиональных клубов будет 54 – 18 в премьер-лиге и 36 в первом дивизионе, разбитом на три группы по территориальному принципу. По той же системе устроен футбол в Германии, Испании, Франции», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Газзаев Валерий
Комментарии (29)
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and4ever86
1472120012
Количество россиян, безразличных к футболу, достигло максимума – 73 процентов согласно ВЦИОМ. И это только действующие футболисты. Представьте, на сколько все равно болельщикам.
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SandersMax
1472122362
Валера настало твое время)))))
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Ivan2323
1472123762
Да не в лимитах дела и не в количестве клубов в премьер лиге,а дело в отсутствии психологии победителя,отсутствии командного духа,разобщенность команд,каждый сам по себе,нужно сражаться до потери пульса,а когда так много денег у футболистов,то зачем себя переутруждать ,когда все уже есть в жизни?)Нужно прививать психологию победителя с детского возраста,дело не столько в умении владеть мячом,а в умении биться до конца.Нужно реформировать систему обучения футболистов,должны учитываться особенности нервных систем темперамента,характера и отсюда определять взаимодействие футболистов,глубже надо смотреть ребята,реформы легионеров это лишь верхущка айсберга.
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Chernyi Lis
1472124191
умник плять!!испортили деньгами и блат присутствует чтоб попасть в команду..бездарных детей принимают..а не лимит твой..иди обьединяй укров с кем нибудь..там упадок!!
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yorgenbarenz
1472124345
Опять на ПФЛ раззявил. Иди,Аланию возроди,покажи свой уровень! Посадил туда сыночка,а сам космический проект кинулся впихивать,чтобы лучшие команды СНГ играли объединённый чемпионат. Тоже в Германии подглядел сию конфигурацию?И где родная Алания?
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Беспринципный Дима
1472125794
Очередной пиздабол рвущийся к бюджетной кормушке и пытающийся лозунгами по отмене лимита заручится поддержкой клубов
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Андрей Ермошин
1472126345
Почему в России низкий уровень футбола? Посмотрите на игру РОСТОВА, как он с минимальным бюджетом, вынес в одну калитку одних из лидеров чемпионатов Бельгии и Голландии. ЧЕСТЬ и ХВАЛА!!! Просто футболом надо заниматься профессионально, а не жировать как Зенька и иные, на бюджетные деньги и не показывать результат. А зачем? Бабло-то все равно придет на карточку. ЗАЖРАЛИСЬ!!!!
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андрей андреев
1472126535
"В рейтинге ФИФА,между Албанией и Ираном" Да мы и по уровню жизни между Албанией и Тринидад и Тобаго,и что?
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Ruhaaa
1472126579
Да ему насрать на Российский футбол. На бабло тянет еще одного дауна
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Молчуновский
1472126687
Газзаев: «Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров. Тогда в наш футбол вернется острая, жесткая конкуренция. А мы сейчас позволяем пяти игрокам постоянно иметь практику , а отменим лимит они бля и практики не получат. Пусть бля. свое шампанское ху.рят. Во я придумал. Да ни в одной стране мира мне не давали так чудить.
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