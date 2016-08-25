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Грасия: «Никто в «Рубине» не доволен нашим положением»

25 августа 2016, 12:38
3

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

– Нынешний старт вашей команды – наверное, один из худших за время вашей работы тренером. У вас уже есть понимание, что с «Рубином» не так?

– В моей карьере бывали случаи неудачных стартов. В частности, в прошлом сезоне к 12-му туру мы находились на последнем месте, а закончили чемпионат, едва не войдя в зону еврокубков. Конечно, мне бы хотелось начать с более хороших результатов и были игры, в которых мы должны были брать больше очков. Но нельзя списывать и фактор удачи, она от нас отвернулась. Нам нужно улучшить некоторые аспекты нашей игры и мы постараемся добыть нашу первую победы.

– «Оренбург» обычно играет вторым номером и именно с такими командами «Рубину» приходится труднее всего.

– В своих матчах «Оренбург» доставил много трудностей своим соперникам и результаты в их матчах не показывали явное преимущество, там не было большого разрыва в счете. Дома они играют активно за счет стандартных положений, быстрых атак. Мы постараемся нейтрализовать их атакующие действия и построить свою атаку так, чтобы найти подход к атакам несмотря на насыщенную оборону.

– Какова ситуация с Жонатасом и Лестьенном? Сможете ли вы рассчитывать на них в ближайшем матче?

– Пока не знаю. Мы будем ждать, как будет развиваться ситуация до последнего момента. Пока у меня нет информации.

– Сегодня «Рубин» тренируется на искусственном поле.

– Да, мы приняли решение тренироваться на синтетике, чтобы игроки его почувствовали. Хотя мы понимаем, что это поле не идентично тому, на котором нам придется сыграть с «Оренбургом».

– Ходят слухи, что руководство жестко оценивает результаты вашей работы.

– Безусловно, тут никто не доволен нашим положением. Я и тоже недоволен. Мы все хотим, чтобы команда была выше и я первый среди тех людей, кто это хочет. Но эти встречи – это не то, что стоит публично обговаривать

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Оренбург Грасия Хави
Комментарии (3)
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Pro100Kid
1472129981
Еще тура 4 без побед и Рубин подключится к самой популярной истории этого лета в РФПЛ - "Пригласи Бердыева")
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семечкин
1472137755
ну, тогда не всё потеряно, раз с последнего места поднимался после двенадцатого тура.... ещё месяца полтора можно не играть.... наверное Рубин не отошёл от грандиозной презентации в Казани, где сами себя уверяли в своих способностях и возможностях.... забыли, что тренероваться нужно побольше, а говорить поменьше
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paparazzi-kazan
1472225858
Всё будет в поряде , быстро только кролики. Казань верит в "Рубин ".
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