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    Игнатьев: «Спартак» бросает то в холод, то в жар. Но их игроки готовы к риску»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что «Спартаку» не хватает стабильности. При этом специалист отметил мотивированность у игроков красно-белых.

    «О перспективах говорить не буду, оценю лучше сегодняшнее состояние. «Спартак» приучил нас к тому, что его бросает то в холод, то в жар. Стабильности красно-белым явно не хватает, и что будет завтра, очень трудно сказать.

    В последнем матче с «Краснодаром» команда смотрелась хорошо, играла с огоньком, получая удовольствие от футбола. «Спартак» показал хорошие скорости, держал вертикальное направление в игре. Видно огромное желание всех футболистов играть, они не зажаты и готовы к риску», – заявил Игнатьев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.08.2016 09:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 25 августа 2016, 12:47

      В первые 15 минут Спартак забьет быстрый, во втором тайме с 70-90 минуте 2 голос снимут вопросы о победителе, 0:2 Спартак

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 августа 2016, 10:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      «Спартак» бросает то в холод, то в жар...
      А в диарею не бросает?)

      -6
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      Рейтинг: +244

      Grelas > Klaido 25 августа 2016, 16:42

      Та кто тебя тут ждет, едь в Турцию, Таиланд, там правда взрывают чуток, но мы не будем скучать.)

      -1
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 25 августа 2016, 10:24

      Он что то новое сказал? Чего мы не знали? Какая потрясающая новость! ))

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