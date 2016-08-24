Насри может оказаться в «Бешикташе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить свою карьеру в «Бешикташе».

Новый тренерский штаб манкунианцев во главе с Хосепом Гвардиолой не рассчитывает на Насри и готов расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

Сообщается, что «Бешикташ» намерен сделать официальное предложение по Насри в ближайшие дни. Ранее появлялась информация о том, что игроком интересуется «Спартак».

В минувшем сезоне Насри провел за свой клуб 12 матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.