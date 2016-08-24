Будковский: «В «Зените» уже просматриваются «шахтерские» черточки»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский рассказал о сотрудничестве с нынешним главным тренером «Зенита» Мирчи Луческу, под руководством которого он выступал в «Шахтере».

«Луческу строгий, требовательный человек. Умел донести свои требования до футболистов. Все понимали, чего он хочет, и четко выполняли его установки на поле. Думаю, при нем «Зенит» будет играть примерно так же, как играл «Шахтер». Упор на контроль, сильные фланги. Мяч не будет выбиваться наобум – атаки будут начинаться с вратаря. Ошибки в игре с «Ростовом» – следствие этой перестройки.

Видно, что она началась, но за месяц-два этих вещей до автоматизма не отрепетируешь. Уверен, что Луческу удастся поставить «Зениту» ту игру, которую хочет. Какие-то «шахтерские» черточки в его действиях уже просматриваются», – сказал Будковский.