Пейчинович: «Я тоже люблю Путина, но не показываю это так, как сделал Тарасов»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о поступке хавбека железнодорожников Дмитрия Тарасова, который после матча с «Фенербахче» в Турции продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина.

– После игры с «Фенербахче» вы единственный что-то сказали Тарасову за его майку?

– Я вообще ничего ему не говорил, потому что не видел его жеста. Сразу после игры я уехал, а только на следующий день в самолете узнал о произошедшем. Никакого конфликта у нас не было – журналисты, наверное, сами это придумали. Сделали вывод из моих слов о том, что спорт должен быть спортом. Без политики. Тарасов любит Путина, хорошо. Я тоже люблю Путина, но не показываю это таким образом.

– А вы любите Путина?

– Да, считаю, что он делает для России много хорошего.