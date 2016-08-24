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    Лодыгин: «Хочу играть на высоком уровне во всех матчах, выручать «Зенит»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин остался недоволен своей игрой в матче 3-го тура чемпионата России с «Ростовом».

    «Для меня каждый матч – прежде всего возможность доказать самому себе, на что я способен и чего стою. Естественно, добиваюсь чего-то вместе с партнерами по «Зениту». Да, с «Ростовом» у меня была ошибка. Даже не одна ошибка, а вся игра в целом не удалась. Но я очень хочу играть во всех матчах на высоком уровне, выручать команду.

    Стараюсь, прилагаю все усилия. С «Ростовом» меня выручили ребята, в других матчах, надеюсь, я помогу им завоевывать победы», – сказал Лодыгин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2016 12:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 августа 2016, 17:00

      Лодыгин: «Хочу играть на высоком уровне во всех матчах, выручать «Зенит, но у меня не получается. Такое необычное ощущение, что у меня руки не из того места растут.»

      1
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      Рейтинг: +11214

      alp 24 августа 2016, 15:59

      блин после косяков с Ростовом я уже бояться Лодыгина начинаю

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 августа 2016, 15:05

      Хочу выручать, но не умею(((

      0
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 24 августа 2016, 14:18

      Юра, пора снять корону. Она явно не по тебе........

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 августа 2016, 13:59

      Вот Харта из МС из-за неумения играть ногами и сливают... Юре на заметку

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 24 августа 2016, 13:39

      надо ногами научится выбивать мяч в поле.Думаю даже сами болельщики со мной согласятся что у него есть с этим проблемы

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 августа 2016, 13:33

      Хотеть мало, надо уметь. Сядь на лавку сам, пока не поздно.

      5
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      Рейтинг: +281

      nem00700 24 августа 2016, 13:14

      «Хочу играть на высоком уровне во всех матчах, выручать «Зенит»
      но не буду.

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