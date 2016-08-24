Лодыгин: «Хочу играть на высоком уровне во всех матчах, выручать «Зенит, но у меня не получается. Такое необычное ощущение, что у меня руки не из того места растут.»
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин остался недоволен своей игрой в матче 3-го тура чемпионата России с «Ростовом».
«Для меня каждый матч – прежде всего возможность доказать самому себе, на что я способен и чего стою. Естественно, добиваюсь чего-то вместе с партнерами по «Зениту». Да, с «Ростовом» у меня была ошибка. Даже не одна ошибка, а вся игра в целом не удалась. Но я очень хочу играть во всех матчах на высоком уровне, выручать команду.
Стараюсь, прилагаю все усилия. С «Ростовом» меня выручили ребята, в других матчах, надеюсь, я помогу им завоевывать победы», – сказал Лодыгин.