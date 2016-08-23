Гвардиола: «Мы просто откровенно поговорили с Хартом о футболе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что у него нет разногласий с голкипером Джо Хартом. Сегодня в сети появилось видео, на котором наставник «горожан» и 29-летний страж ворот разговаривают на повышенных тонах во время тренировки команды. Также испанский специалист признался, что «Сити» действительно ведет переговоры с «Барселоной» о приобретении вратаря Клаудио Браво, однако при этом он заявил, что воздержится от каких-либо комментариев до оформления трансфера.

«Браво? Я не могу отрицать то, о чем и так все в курсе. Тем не менее, не ждите от меня каких-либо комментариев до завершения трансфера.

Разногласия с Хартом? Не нужно выдумывать. Мы прекрасно ладим друг с другом. Мы просто откровенно пообщались о футболе», – сказал Гвардиола.