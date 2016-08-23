Агент: «Наполи» был заинтересован в Бакке»

Агент Серхио Барилья, представляющий интересы нападающего «Милана» Карлоса Бакки, подчеркнул, что в услугах его клиента проявлял заинтересованность «Наполи», но несмотря на это 29-летний игрок принял решение не покидать стан «россонери». Напомним, в игре первого тура Серии А против «Торино» (3:2) колумбиец отметился тремя забитыми мячами.

«Карлос рад выступать за «Милан» и надеется, что ему удастся качественный сезон. Мы знаем, на что он способен, и своим хет-триком в ворота «Торино» он доказал, команда может рассчитывать на него.

Насколько близок он был к переходу в «Наполи»? Я не буду распространяться о таких вещах, но скажу одно: неаполитанцы проявляли интерес к Бакке», – сказал Барилья.