Лапочкин назначен на матч «Краснодара» с «Локомотивом», «Анжи» и «Спартак» доверили судить Иванову

Судьи получили свои назначения на поединки пятого тура РФПЛ. На центральной встрече «Краснодар» – «Локомотив» будет работать Сергей Лапочкин, а поединок лидера чемпионата «Спартака» против «Анжи» доверено обслуживать Сергею Иванову.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

«Крылья Советов» – «Уфа»: Александр Егоров (Саранск)

«Оренбург» – «Рубин»: Сергей Карасев (Москва)

«Томь» – ЦСКА: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Зенит» – «Амкар»: Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Урал» – «Арсенал»: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Терек» – «Ростов»: Алексей Матюнин (Москва)

«Краснодар» – «Локомотив»: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Анжи» – «Спартак»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)