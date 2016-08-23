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  • Лапочкин назначен на матч «Краснодара» с «Локомотивом», «Анжи» и «Спартак» доверили судить Иванову

Лапочкин назначен на матч «Краснодара» с «Локомотивом», «Анжи» и «Спартак» доверили судить Иванову

23 августа 2016, 14:59
4

Судьи получили свои назначения на поединки пятого тура РФПЛ. На центральной встрече «Краснодар»«Локомотив» будет работать Сергей Лапочкин, а поединок лидера чемпионата «Спартака» против «Анжи» доверено обслуживать Сергею Иванову.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

«Крылья Советов» – «Уфа»: Александр Егоров (Саранск)

«Оренбург» – «Рубин»: Сергей Карасев (Москва)

«Томь» – ЦСКА: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Зенит» – «Амкар»: Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Урал» – «Арсенал»: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Терек» – «Ростов»: Алексей Матюнин (Москва)

«Краснодар» – «Локомотив»: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Анжи» – «Спартак»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Локомотив Краснодар Лапочкин Сергей Иванов Cергей
Комментарии (4)
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ufos73
1471958541
О-оо Карась вернулся, цирк в полном составе! )))
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солмон
1471962338
Роман Галимов- Улан-Удэ, это самый нейтральный судья!
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RedWhiteFanS
1471969730
Причём здесь Спартак и судьи? Помимо Спартака похоже однояйцевые никого не знают?
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