Евдокимов: «Мы потеряли два очка»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после матча четвертого тура РФПЛ против «Арсенала» (0:0).

«Я считаю, что сегодня мы потеряли очки. Мы выполнили план на игру, знали, как будет играть «Арсенал». На мой взгляд, команда выполнила установку и справилась.

Если говорить по голевым моментам, то у нас в первом тайме было три голевых момента, а у «Арсенала» – ноль. Во втором тайме у нас было два голевых момента против одного полумомента у «Арсенала». Поэтому я считаю, что все-таки мы потеряли два очка», – сказал Евдокимов.