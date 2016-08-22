Агент Ломбертса: «Надеемся, что «Зенит» примет хотя бы одно предложение и Николас покинет клуб»

Футбольный агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал планах бельгийского футболиста.

«Клубы до сих пор проявляют интерес к Николасу, однако всех их не устраивают трансферная цена, которую «Зенит» установил за него. Возможно, если в ближайшие дни «Зенит» все же снизит цену на футболиста, то клубы проявят более конкретный интерес. Мы не знаем, что будет дальше, однако на данный момент Николас не выходит на поле. Он провел 9 лет в Санкт-Петербурге и готов к новому вызову.

«Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», «Андерлехт», «Уотфорд», «Суонси», «Мидлсбро» и «Кристал Пэлас» хотели бы приобрести игрока, но «Зенит» предлагает слишком высокую цену за него. Мы надеемся, что «Зенит» примет хотя бы одно предложение и Николас покинет клуб, ведь он действительно сделал многое для «Зенита», – сказал агент.