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  • Агент Ломбертса: «Надеемся, что «Зенит» примет хотя бы одно предложение и Николас покинет клуб»

Агент Ломбертса: «Надеемся, что «Зенит» примет хотя бы одно предложение и Николас покинет клуб»

22 августа 2016, 14:50
4

Футбольный агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал планах бельгийского футболиста.

«Клубы до сих пор проявляют интерес к Николасу, однако всех их не устраивают трансферная цена, которую «Зенит» установил за него. Возможно, если в ближайшие дни «Зенит» все же снизит цену на футболиста, то клубы проявят более конкретный интерес. Мы не знаем, что будет дальше, однако на данный момент Николас не выходит на поле. Он провел 9 лет в Санкт-Петербурге и готов к новому вызову.

«Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», «Андерлехт», «Уотфорд», «Суонси», «Мидлсбро» и «Кристал Пэлас» хотели бы приобрести игрока, но «Зенит» предлагает слишком высокую цену за него. Мы надеемся, что «Зенит» примет хотя бы одно предложение и Николас покинет клуб, ведь он действительно сделал многое для «Зенита», – сказал агент.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (4)
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18JG
1471867291
Замену хрен нашли, поэтому не отпускают. У нас руководство затылок будет чесать до конца августа и никого на замену Нико не найдет.
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triton004
1471869313
Газпромовские рабы,пока не забашляют ту цену ,до пенсии будет батрачить
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and4ever86
1471869983
Продайте всю команду и достройте стадион.
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