Вернблум: «Новый стадион ЦСКА великолепен! С удовольствием буду там играть»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил болельщиков за поддержку на матче с «Зенитом», а также поделился ожиданиями от предстоящего выступления на новом стадионе армейцев.

— Почти 2000 болельщиков поддерживали ПФК ЦСКА. Оцени их действия.

— Мы им бесконечно благодарны. Спасибо, что они приезжают на выездные матчи. Мы играем для них и нуждаемся в них. К сожалению, сегодня не смогли подарить им победу, но был тяжелый матч, который можно занести нам в актив.

— Во вторник будет встреча с болельщиками на новой арене. С какими чувствами ты зайдешь на новый стадион?

— Будет в 10 тысяч раз лучше играть на своем стадионе, чем в Химках! Я был там давно, когда еще ничего не было готово. Я видел фотографии, стадион великолепен, выглядит красиво. С удовольствием буду там играть и думаю, что встреча с болельщиками пройдет в дружественной атмосфере.