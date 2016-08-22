Вернблум: «По чистым голевым шансам мы переиграли «Зенит»

По мнению хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума, его команда показала отличную игру в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Результат хороший, я им удовлетворен. Во втором тайме мы доминировали и могли вырвать победу, упустили несколько моментов. Но в целом эмоции положительные. Сине-бело-голубые очень хорошо играют, когда мяч под контролем, неплохо проводят позиционные атаки. Мы больше рассчитывали на контратакующие действия. Если посмотреть на первые три тура, мы просто запирали соперника в штрафной площади, держали мяч большую часть времени. В Петербурге была абсолютно другая игра. Мы сыграли лучше, чем до того.



Мне кажется, по владению они нас превзошли, но по степени опасности, по чистым голевым шансам мы их переиграли. Особенно во втором тайме, когда выходили в контратаку с численным преимуществом. Но нам чуть не хватает в завершающей стадии, надо поработать над этим компонентом. Всей команде необходимо поднять свой уровень. Ласина Траоре не виноват, он борется, делает все, что может в атаке. Скорее наша вина в том, что мы не способны его хорошо снабжать мячами и создавать голевые ситуации. По персоналиям нет смысла проходиться», – сказал Вернблум.