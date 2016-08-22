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Вернблум: «По чистым голевым шансам мы переиграли «Зенит»

22 августа 2016, 11:41
14

По мнению хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума, его команда показала отличную игру в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Результат хороший, я им удовлетворен. Во втором тайме мы доминировали и могли вырвать победу, упустили несколько моментов. Но в целом эмоции положительные. Сине-бело-голубые очень хорошо играют, когда мяч под контролем, неплохо проводят позиционные атаки. Мы больше рассчитывали на контратакующие действия. Если посмотреть на первые три тура, мы просто запирали соперника в штрафной площади, держали мяч большую часть времени. В Петербурге была абсолютно другая игра. Мы сыграли лучше, чем до того.

Мне кажется, по владению они нас превзошли, но по степени опасности, по чистым голевым шансам мы их переиграли. Особенно во втором тайме, когда выходили в контратаку с численным преимуществом. Но нам чуть не хватает в завершающей стадии, надо поработать над этим компонентом. Всей команде необходимо поднять свой уровень. Ласина Траоре не виноват, он борется, делает все, что может в атаке. Скорее наша вина в том, что мы не способны его хорошо снабжать мячами и создавать голевые ситуации. По персоналиям нет смысла проходиться», – сказал Вернблум.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (14)
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vladik12
1471855623
И кому это ща интересно? А самое главное - что это вам дало?
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ильиных
1471855716
умен
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gor77
1471856371
Если объективно, то и Зенит и ЦСКА потеряли по 2 очка.
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Тraumtanzеr
1471857269
цкг поборется за лигу европы в этом году с сенитом
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mik1954
1471857362
Ни цска ни зенит на данный момент не в лучшей форме....
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Den Bull
1471857576
Что ж не выиграли тогда?
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nik55
1471858795
игра была равной-могли выиграть обе команды
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+50/-50
1471869003
Зенит явно подсел, и ЦСКА не лучшим образом смотрится. В общем, начало сезона.
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Valeron 2705
1471872185
Противно смотреть. Получаете как в лучших клубах Европы, а игра обеих команд смотрится как 2-я немецкая Бундеслига, зато языком после матча по..... горазды. И это клубы которые претендует на звание лидеров нашего футбола... Стыд.
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acergu
1471877833
Что за отмазка - начало сезона? Никогда не было ни у ЦСКА, ни у Зенита такой плохой игры в начале сезона
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