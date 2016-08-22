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    «Галатасарай»: «Договоренность о трансфере Диарра уже достигнута, решаем вопрос с «Локомотивом»

    Представитель руководства «Галатасарая» Левент Назифоглу заявил о том, что его клуб почти договорился о подписании контракта с полузащитником «Марселя» Лассана Диарра.

    «Все детали контракта с Диарра согласованы. Теперь нам предстоит сесть за стол переговоров с «Локомотивом» и обсудить тот штраф, который Лассана должен выплатить московскому клубу (10 миллионов евро – ред.). Договоренность о трансфере Лассана уже достигнута, и весь вопрос в этом штрафе. Если мы решим данную проблему, то Диарра будет играть в «Галатасарае», – сказал он в интервью порталу Fotomac.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2016 11:32
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 22 августа 2016, 15:52

      А что Локомотиву обсуждать? Подарки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Too Much 22 августа 2016, 12:30

      10.5 млн euro и он ваш

      2
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