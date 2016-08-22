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Коноплянка: «Мне непонятно мое будущее в «Севилье»

22 августа 2016, 09:32
6

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка может сменить клубную прописку из-за отсутствия игровой практики. Такое заявление украинец сделал в эфире программы «Великий футбол».

«Мне немного непонятно мое положение в «Севилье». Буду выяснять этот момент. Логика главного тренера? Если углубляться в подробности, то я бы вам рассказал, но сейчас не хочу это делать. Для начала сам хочу до конца все выяснить.

Да, летом были предложения, однако пока не хочу об этом говорить, ведь сейчас я в «Севилье». Трансферное окно еще открыто, и стоит все расставить на свои места. Мне пока ничего непонятно.

Во время сборов выходил в старте, поэтому сейчас чуть-чуть все непонятно. Не хочу забегать вперед и угадывать, что не так. Нужно поговорить с тренером и все выяснить.

Если я сейчас сдамся, то проиграл, а я не люблю проигрывать. Меня лично это закаляет», – сказал он.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Севилья Коноплянка Евгений
Комментарии (6)
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15426378s
1471847867
так не надо быть статистом сидя на скамейке для запасных игроков, проси , требуй, а то в другую страну , за игровой практикой.
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acer2003
1471854337
Только ,вроде он Коно сейчас ))
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life85
1471858436
Может просто ты сдал за межсезонье?
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Arn
1471860772
в Ливер надо было Клоп из тебе игрока сделала бы
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fakel-vrn
1472050587
по вине коноплянки севилья отдала кубок реалу...а ведь он был уже почти у них в руках... не годен коноплянка для севильи.. в днепр и то врядли возьмут..хотя за бесплатно возьмут
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fakel-vrn
1472050737
сам себе загубил карьеру, когда поперся в севилью.. просидел на лавке...аршавин в арсенале намного лучше играл!
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