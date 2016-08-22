Коноплянка: «Мне непонятно мое будущее в «Севилье»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка может сменить клубную прописку из-за отсутствия игровой практики. Такое заявление украинец сделал в эфире программы «Великий футбол».

«Мне немного непонятно мое положение в «Севилье». Буду выяснять этот момент. Логика главного тренера? Если углубляться в подробности, то я бы вам рассказал, но сейчас не хочу это делать. Для начала сам хочу до конца все выяснить.

Да, летом были предложения, однако пока не хочу об этом говорить, ведь сейчас я в «Севилье». Трансферное окно еще открыто, и стоит все расставить на свои места. Мне пока ничего непонятно.

Во время сборов выходил в старте, поэтому сейчас чуть-чуть все непонятно. Не хочу забегать вперед и угадывать, что не так. Нужно поговорить с тренером и все выяснить.

Если я сейчас сдамся, то проиграл, а я не люблю проигрывать. Меня лично это закаляет», – сказал он.