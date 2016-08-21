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    Гаджиев: «Последние десять минут матча с «Уралом» мы провели не очень хорошо»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом», который его команда сумела выиграть с минимальным счетом.

    «Вообще-то мне больше всего хочется сыграть про концовку, которую мы сыграли не очень хорошо, минут десять. С одной стороны можно понять, что игроки чисто инстинктивно опустились ниже, но что сказать, нужно в этих ситуациях лучше контролировать мяч, даже если соперник пошел в атаку.

    А до этого играли ничего, имели на протяжении большей части времени заметное преимущество, не все моменты использовали, но обычно так и бывает. Замена Бодула? Он не выдержал всю игру, первая игра после травмы, поэтому попросил сам замену», — заявил Гаджиев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.08.2016 17:51
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