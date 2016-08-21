Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Трефилов: «Федун считает, что вклад тренера — всего 10%? Поэтому в футбол так и играем!»

    Наставник женской гандбольной сборной России Евгений Трефилов прокомментировал слова президента «Спартака» Леонида Федуна о том, что вклад тренера в успех команды составляет не более 10%.

    «Вот этот, который сказал… Гинер, наверное? Федун? Ну хорошо. Мы поэтому в футбол так и играем! Поменять тренера – это не то, что поменять тапочки!

    Вот те, которые приходят… Новые… Новые русские… Они думают, что если они вместо русской портянки сделают долларовую портянку – и ноги сами побегут… Это самое плохое.

    Они думают, что если они пригласят иностранца, и он биться будет? Спросите бразильцев – кто за них биться будет, кроме бразильцев. Им родная страна нужна. Шведам – Швеция, Аргентине – Аргентина. А России – россиянин, Россия нужна и российский тренер», — заключил Трефилов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 16:02
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 21 августа 2016, 21:45

      У меня для таких умников есть универсальный ответ: если ты такой умный, то чего не богатый? Кто знал про этого парня 2 года назад? Он готов к прессингу такому?

      Я интересуюсь только футболом и мне плевать на мнение парней, которые проявили себя в ДРУГОМ виде спорта с ГОРАЗДО более низкой конкуренцией работая за ГОРАЗДО меньшие деньги . Они, ради жалкого самопиара могут нести что угодно. Это их удел, удачи им.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 21 августа 2016, 17:57

      Тренерские решения Трефилова на олимпиаде были отличными! И кто считает, что тренер это 10%, тот ничего не понимает в спорте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 21 августа 2016, 17:20

      Трининдад и Тобагцем - Трининдад и Тобаго
      xD

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 августа 2016, 17:02

      По- всякому можно относиться к словам Трефилова.Но вчера его девушки показали феноменальное исполнительское мастерство,стойкость духа и командную выучку.БРАВО,ЕВГЕНИЙ ТРЕФИЛОВ! ТЫ-ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 21 августа 2016, 16:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая чушь! Где они находят каких то Трефиловых? И кому интересно их мнение,они бы ещё в Ашане провели опрос,там народу много,можно до конца года такие заметки штамповать!

      -19
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > bombardir70 21 августа 2016, 16:37

      Больше всем интересно откуда ты такой вылез со своим мнением.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > bombardir70 21 августа 2016, 16:44

      дурак что ли? как тогда писать научился?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 > bombardir70 21 августа 2016, 16:56

      Ну ты даешь?!! Трефилова вся страна знает и уважает. И не только за вчерашнюю победу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 > Тraumtanzеr 21 августа 2016, 17:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты за всех не расписывайся,мне вот совсем не интересно откуда ты вылез!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 > edw7777 21 августа 2016, 17:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать





      Да флаг вам в руки вместе с Трефиловым!Какое он имеет отношение к футболу и тем более к Спартаку?У кого следующее интервью "бокс"" синхронное плавание "там тоже много знатных специалистов!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 > sochi-2013 21 августа 2016, 17:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Колхозное воспитание во всей красе!Написать гадость будучи уверенным что не получишь в рыло!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > bombardir70 21 августа 2016, 17:41

      Ты тока гадости и пишешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 21 августа 2016, 16:12

      Пусть дальше Федун федунит, все уже привыкли к такому Спартаку, а хотите увидеть титулы и награды, сходите в музей Спартака.))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 августа 2016, 16:04

      В точку зрит

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11