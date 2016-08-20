«Ростов» – «Томь». Все голы

С победой ростов ,удачи с аяксом !!!
В матче 4-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле крупно обыграл «Томь» со счетом 3:0. Представляем вашему вниманию все голы данной встречи.
1:0 – Новосельцев, 17
2:0 – Эзатолахи, 45
3:0 – Ерохин, 52
В матче 4-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле крупно обыграл «Томь» со счетом 3:0. Представляем вашему вниманию все голы данной встречи.
1:0 – Новосельцев, 17
2:0 – Эзатолахи, 45
3:0 – Ерохин, 52
С победой ростов ,удачи с аяксом !!!
теперь с АЯКСОМ надо разобраться
Ну красавцы, ничего не скажешь...
Ростов вперед!!!
Молодцы ребята, победа на зависть денежным клубам!!!
Курбан, хватит шляться в поисках никчемных клубов.....ты нужен
только Ростову)))
даун ,русский язык учи!Позорище!!!!!!!
Не плохо.
Вечер заканчивается на позитиве. РСМ -спасибо! Девчонки, наследницы великого ростовского гандбола, - низкий поклон за золото!!! С ув.
Неплохо
К 54-ой будет уже 3-0