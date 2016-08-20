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    «Ростов» – «Томь». Все голы

    В матче 4-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле крупно обыграл «Томь» со счетом 3:0. Представляем вашему вниманию все голы данной встречи.

    1:0 – Новосельцев, 17

    2:0 – Эзатолахи, 45

    3:0 – Ерохин, 52

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 23:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 августа 2016, 10:57

      С победой ростов ,удачи с аяксом !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 21 августа 2016, 08:06

      теперь с АЯКСОМ надо разобраться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 августа 2016, 05:10

      Ну красавцы, ничего не скажешь...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 августа 2016, 00:09

      Ростов вперед!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 23:44

      Молодцы ребята, победа на зависть денежным клубам!!!
      Курбан, хватит шляться в поисках никчемных клубов.....ты нужен
      только Ростову)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 21 августа 2016, 16:34

      даун ,русский язык учи!Позорище!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 20 августа 2016, 23:43

      Не плохо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 августа 2016, 23:34

      Вечер заканчивается на позитиве. РСМ -спасибо! Девчонки, наследницы великого ростовского гандбола, - низкий поклон за золото!!! С ув.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 20 августа 2016, 23:18

      Неплохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 20 августа 2016, 22:59

      Гандбол жен чемпионы ОИ 2016 УРААААА!!!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Pilottt 21 августа 2016, 09:06

      Задолбали уже с этой олимпиадой, хоть бы закончилась скорее.

      -1
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      Рейтинг: +377

      bringing 20 августа 2016, 22:42

      К 54-ой будет уже 3-0

      0
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