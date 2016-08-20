«Ростов» – «Томь». Все голы

В матче 4-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле крупно обыграл «Томь» со счетом 3:0. Представляем вашему вниманию все голы данной встречи.

1:0 – Новосельцев, 17

2:0 – Эзатолахи, 45

3:0 – Ерохин, 52