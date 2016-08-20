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    Губернатор Санкт-Петербурга: «Есть понимание, что нынешний генподрядчик «Зенит Арены» меня не обманывает»

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко признался, что теперь будет верить генеральному подрядчику «Зенит Арены» касательно сроков сдачи объекта только по завершении его строительства. Напомним, что достройкой стадиона на Крестовском острове займется компания «Метрострой».

    «Во-первых, я строителям теперь буду верить только тогда, когда они сдадут объект, а во-вторых, и это главное, у меня сегодня есть понимание того, что там происходит, и есть понимание того, что меня не обманывают», – отметил Полтавченко.

    Источник: ТАСС

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    20.08.2016 17:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 20 августа 2016, 23:53

      странное высказывание для губернатора. когда будем сажать прежних подрядчиков? народ хочет какого-то результата

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      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 23:14

      ..... и занесет правильные суммы наверх, чтобы я остался на следующий срок .....

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 20 августа 2016, 20:52

      Питер наё,,,,,ют как лохов!!!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 августа 2016, 20:38

      Да понятно,что надо верить,ведь из одного корыта хлебаете.

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