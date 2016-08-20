Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бородин: «Лодыгин? В сборную России вызваны лучшие вратари страны»

    Бывший голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин поделился мнением о невызове вратаря сине-бело-голубых Юрия Лодыгина в расположение сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

    – Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пригласил Лодыгина на матчи с Турцией и Ганой. Тревожный симптом?

    – Не стоит забывать, что Станислав Крицюк провел хороший сезон, как и Сослан Джанаев. Они и сейчас выглядят очень уверенно. Любой игрок должен постоянно доказывать, что достоин вызова. На мой взгляд, сейчас вызваны лучшие вратари страны.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 21 августа 2016, 13:04

      лодыгину до сборной очень далеко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 августа 2016, 18:44

      Лодыгин и в Зените не должен играть. Есть М.Кержаков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 20 августа 2016, 16:53

      Верное решение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 20 августа 2016, 16:51

      Все по делу... Видели как Юра ляпы творил...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11