Фернандо: «Первые бутсы были мне на несколько размеров больше. Приходилось подкладывать газеты»

Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил о времени своего непростого детства, отметив, что из-за неправильного размера в первые бутсы ему пришлось подкладывать газеты.

– Одно время папа работал при футбольном клубе. Периодически что-то где-то красил, ремонтировал. Был мастером на все руки. Заработал немного там, немного здесь. Кто-то дал ему одну бутсу, кто-то – другую. Так у меня появилась первая футбольная обувь. Только она была на несколько размеров больше. Чтобы играть, приходилось подкладывать в бутсы газеты.

– Когда получили первые профессиональные бутсы, какие чувства испытывали?

– Родителям было трудно на что-то заработать. Например, если мне нужна была пара обуви, допустим, за 15 евро, то они должны были расплачиваться за нее в рассрочку. Когда попал в «Гремио», там играли ребята, у которых были контракты со спонсорами. Смотрел на экипировку тех игроков и восхищался. А в пятнадцать лет мне тоже предложили сотрудничество с Nike. Не верил своим глазам, когда получил первую посылку с профессиональной амуницией. Светился от счастья.