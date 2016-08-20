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  • Фернандо: «Первые бутсы были мне на несколько размеров больше. Приходилось подкладывать газеты»

Фернандо: «Первые бутсы были мне на несколько размеров больше. Приходилось подкладывать газеты»

20 августа 2016, 15:39
6

Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил о времени своего непростого детства, отметив, что из-за неправильного размера в первые бутсы ему пришлось подкладывать газеты.

– Одно время папа работал при футбольном клубе. Периодически что-то где-то красил, ремонтировал. Был мастером на все руки. Заработал немного там, немного здесь. Кто-то дал ему одну бутсу, кто-то – другую. Так у меня появилась первая футбольная обувь. Только она была на несколько размеров больше. Чтобы играть, приходилось подкладывать в бутсы газеты.

– Когда получили первые профессиональные бутсы, какие чувства испытывали?

– Родителям было трудно на что-то заработать. Например, если мне нужна была пара обуви, допустим, за 15 евро, то они должны были расплачиваться за нее в рассрочку. Когда попал в «Гремио», там играли ребята, у которых были контракты со спонсорами. Смотрел на экипировку тех игроков и восхищался. А в пятнадцать лет мне тоже предложили сотрудничество с Nike. Не верил своим глазам, когда получил первую посылку с профессиональной амуницией. Светился от счастья.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1471711284
Походу у нас на местах Играть начинают в лаптях. А в бутсах уж в РФПЛ начинают, Для такой ситуации - классно играют.
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Топс
1471728476
Да были времена
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