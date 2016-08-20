Фернандо: «В Бразилии ночью можно легко оказаться с пистолетом у виска и лишиться всего ценного»

Хавбек «Спартака» Фернандо рассказал об особенностях жизни в Бразилии. По словам 24-летнего игрока, лучше не появляться на улицах Рио-де-Жанейро поздним вечером.

«Да, в Бразилии сейчас очень-очень сложно. Я со своей семьей не чувствую себя там уверенно. Не могу быть уверенным, что ничего не произойдет, если мы просто пойдем в ресторан.

В Рио-де-Жанейро у моей семьи бронированный автомобиль. Могу сказать точно: поздно там лучше не гулять. В одиннадцать вечера можешь запросто оказаться с пистолетом у виска, и с тебя снимут все ценное, что на тебе есть. Еще в 2014 году, когда там был чемпионат мира, из десяти гостей восьмерых обворовывали – сто процентов. И сейчас то же самое», – сказал Фернандо.