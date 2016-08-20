«Наполи» договорился с «Болоньей» о переходе Диавара

«Наполи» договорился с «Болоньей» о приобретении хавбека Амаду Диавара. Трансфер 19-летнего игрока обойдется «адзурри» в 14 миллионов евро. В течение одного-двух дней полузащитник пройдет медобследование в неаполитанском клубе.

Ожидается, что гвинеец подпишет соглашение сроком на пять лет, а его зарплата составит 800 тысяч евро за сезон. Официальное подтверждение перехода должно состояться в понедельник.

В прошлом розыгрыше Серии А Диавара принял участие в 34 матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.