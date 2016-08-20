Широков: «Траоре – не Муса. Но для ЦСКА это очень серьезное усиление»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков дал характеристику игровым качествам нападающего армейцев Ласина Траоре.

«Он и по антропометрии далеко не Муса. Это футболист несколько другого склада. Но если судить по тому, как он выглядел в чемпионате России до отъезда в «Монако», то считаю, для ЦСКА это очень серьезное усиление. Траоре разносторонний форвард. А Суперкубок – не показатель. Равно как и футбол всего ЦСКА в том матче. Команда может играть по-другому. И будет это делать. Только вот наберет кондиции получше. Не к Суперкубку же было специально форму форсировать подгонять. Армейцы ведь как раз и славятся тем, что хорошо идут по длинной дистанции», – заявил Широков.