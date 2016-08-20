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    Широков: «Траоре – не Муса. Но для ЦСКА это очень серьезное усиление»

    Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков дал характеристику игровым качествам нападающего армейцев Ласина Траоре.

    «Он и по антропометрии далеко не Муса. Это футболист несколько другого склада. Но если судить по тому, как он выглядел в чемпионате России до отъезда в «Монако», то считаю, для ЦСКА это очень серьезное усиление. Траоре разносторонний форвард. А Суперкубок – не показатель. Равно как и футбол всего ЦСКА в том матче. Команда может играть по-другому. И будет это делать. Только вот наберет кондиции получше. Не к Суперкубку же было специально форму форсировать подгонять. Армейцы ведь как раз и славятся тем, что хорошо идут по длинной дистанции», – заявил Широков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 06:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 20 августа 2016, 14:57

      Широков: «Траоре – не Муса». Конец цитаты.

      0
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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 20 августа 2016, 10:52

      Лось Траоре хреновый нападающий ! С ним кони не разгонятся ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 августа 2016, 08:47

      Очень на это надеемся...

      2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 20 августа 2016, 08:22

      Наконец то Широков нашёл себя. Язык-друг его.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 августа 2016, 08:06

      Посмотрим на Лосяша, или как правильно - Лошару?.....

      -1
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