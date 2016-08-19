Грасия: «Между игроками «Рубина» есть недопонимание»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после поражения от «Анжи» в матче 4-го тура РФПЛ заявил, что его подопечным не хватает взаимопонимания.

– Есть ощущение, что Рыжиков и Санчес не понимают друг друга, Рочина с Караденизом не понимают. Почему это происходит?

– Могу согласиться с вами, что есть некоторое недопонимание между футболистами. И из-за таких моментов соперник может угрожать нашим воротам. Но я верю, что все наладится и будет достигнуто взаимопонимание, верю, потому что вижу, как ребята работают и как отдаются на тренировках.