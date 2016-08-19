«Интер» ведет переговоры с «Ньюкаслом» о переходе Сиссоко

«Интер» заинтересован в приобретении полузащитника «Ньюкасла» Мусса Сиссоко. По информации источника, представители французского футболиста уже прилетели в Италию для проведения переговоров. Отметим, что черно-синие планируют приобрести хавбека в случае неудачи в переговорах со «Спортингом» о переходе Жоао Мариу.

По данным Transfermarkt, стоимость Сиссоко составляет 13 миллионов евро. В прошедшем сезоне Сиссоко провел за «Ньюкасл» в АПЛ 37 матчей, в которых забил один гол.