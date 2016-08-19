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    Лоськов: «Звали в другие клубы, но начинать с должности главного тренера я не готов»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов заявил, что до приглашения в московский клуб имел несколько предложений, однако принял решение от них отказаться.

    – Когда в первый раз задумались о карьере тренера?

    – Пожалуй, когда в июне закончил играть. Уже позднее позвонил директор ВШТ Лексаков, который поинтересовался – не хочу ли я получить тренерскую лицензию. А когда узнал, какая группа у нас собирается, то был страшно рад. Ведь с Серегой Семаком, Юрой Никифоровым, Андреем Соломатиным, Андреем Коноваловым, Женей Алдониным, Димой Булыкиным мы один футбольный хлеб ели, в сборной вместе играли.

    – Другие клубы приглашали на тренерскую работу?

    – Конечно, приглашали. Но сразу начинать с должности главного тренера я не готов. Вначале надо набраться опыта, получить необходимую информацию, поработать помощником, окунуться в тренерскую среду. Это со стороны кажется, что все так легко. Одно дело, когда ты футболист и на тренировке тебе говорят, что надо делать, а тренеру необходимо до мельчайших деталей продумать каждое занятие, выстроить его с максимальной пользой. Это большое искусство, которым надо владеть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2016 20:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 20 августа 2016, 13:26

      Дмитрий - Легенда!

      2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 августа 2016, 09:50

      Молодец! Наш человек

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 19 августа 2016, 22:19

      Человек с непререкаемым авторитетом, это как минимумом! А еще и с головой на плечах! Все у него впереди! А вы глоры, глорьте дальше, вам до него как...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 августа 2016, 21:57

      Большие сомнения берут, что Лося кто то главным тренером звал

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 19 августа 2016, 21:33

      Правильные мысли глаголит !

      0
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 19 августа 2016, 21:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да кому ты нужен?)) Звали его))

      -11
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      Рейтинг: +504

      alex-76 > Беспринципный Дима 20 августа 2016, 08:08

      Его-то звали. А вот кому ты нужен?

      5
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