Зуев вернулся в общую группу «Спартака»

Футболисты «Спартака» сегодня провели подготовительную тренировку к домашнему матчу 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Сообщается, что на равных со всеми работал хавбек красно-белых Александр Зуев, восстановившийся после спазма мышц передней поверхности бедра. Защитник Евгений Макеев, который в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы с АЕКом получил ушиб коленного сустава, продолжает курс лечения.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 21 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.