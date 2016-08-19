Хави Гарсия: «Надеюсь, в следующем сезоне «Зенит» будет выступать на новом стадионе»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия признался, что желает как можно скорее сыграть на новом стадионе на Крестовском острове.

– Вы наверняка знаете, что «Зенит» уже в следующем сезоне должен заиграть на своей новой арене.

– Нам бы очень хотелось там сыграть наконец. Мы уже видим, что стадион замечательный, очень красивый. Надеюсь, действительно получится следующий сезон проводить там. Потому что уже много раз «Зенит» собирался начинать чемпионат на новой арене.