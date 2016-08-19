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    Хави Гарсия: «Надеюсь, в следующем сезоне «Зенит» будет выступать на новом стадионе»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия признался, что желает как можно скорее сыграть на новом стадионе на Крестовском острове.

    – Вы наверняка знаете, что «Зенит» уже в следующем сезоне должен заиграть на своей новой арене.

    – Нам бы очень хотелось там сыграть наконец. Мы уже видим, что стадион замечательный, очень красивый. Надеюсь, действительно получится следующий сезон проводить там. Потому что уже много раз «Зенит» собирался начинать чемпионат на новой арене.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2016 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 августа 2016, 16:41

      Похоже,что и следующий сезон,только пособираются.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2016, 16:16

      Смотрите в следующей серии Санта-Питер Барбары: Витсель узнает что он интересен всему чемпионату Италии. Ценник на Гарая растет не по дням, а по часам. Кокорин снова засветился в одном из ночных клубов Питера, за что его сослали в резервный состав Зенита-3. Хави Гарсия надеется перед уходом из Зенита, хотя бы разочек сыграть на новом стадионе "Крестовский".

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Аристократ Олжик 19 августа 2016, 17:23

      Юморист, однако))) Зачет))

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 19 августа 2016, 15:38

      "...надежды юношей питают..." ©

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