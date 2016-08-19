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    Маурисио: «Матч с ЦСКА будет очень важным, ведь мы будем играть с соперником за титул»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился ожиданиями от предстоящего поединка 4-го тура чемпионата России с ЦСКА. Напомним, встреча состоится завтра в Санкт-Петербурге.

    – Игры с ЦСКА традиционно принципиальны для «Зенита». Для команды, переживающей процесс обновления, матч с действующим чемпионом России важен вдвойне. Что вы ждете от этого поединка?

    – Действительно, все матчи с ЦСКА для нас чрезвычайно важны, поскольку армейцы являются нашим основным соперником за титул чемпиона России. В прошлом сезоне мы победили ЦСКА в финале Кубка, недавно оказались сильнее в матче за Суперкубок. Я думаю, армейцы не забыли про это и очень хорошо настроятся на субботний поединок. Словом, для нас это будет важная и очень сложная игра.

    – Три последние встречи «Зенит» выиграл у ЦСКА с общим счетом 7:1, последнее поражение петербуржцы потерпели 15-го марта 2014-го года. Значит ли это, что ЦСКА для «Зенита» – удобный соперник?

    – Как раз напротив – последние результаты еще больше мотивируют армейцев на борьбу с нами. У ЦСКА сильные игроки, хороший тренерский штаб. Эта команда постоянно борется за титул чемпиона России – поэтому, повторюсь, нам придется очень и очень непросто.

    – У ЦСКА вариативная средняя линия: сильный в единоборствах Вернблум, умеющие организовывать и завершать атаки Дзагоев и Еременко. Вы изучаете действия соперника?

    – Нам в первую очередь важно концентрироваться на нашей работе. Конечно, сильным качествам соперников мы уделяем пристальное внимание, однако во главу угла все же ставим собственную игру.

    – Изменились ли требования лично к вам с приходом Мирчи Луческу?

    – Мой первый контракт с «Зенитом» был заключен на шесть месяцев, вследствие чего я испытывал весьма серьезное волнение. Однако Андре Виллаш-Боаш доверял мне, что помогло быстро адаптироваться в «Зените» и чувствовать необходимую уверенность. Конечно, у Луческу другой взгляд на футбол, однако и он доверяет мне, благодаря чему я комфортно чувствую себя в работе. Я очень стараюсь показывать тот уровень футбола, который в свое время позволил мне попасть из «Терека» в «Зенит».

    – Как вы охарактеризуете перемены в «Зените» в целом?

    – Очень важна разница менталитета и игровых принципов главных тренеров. Действительно, с приходом Луческу все сильно поменялось. Мистер двенадцать лет успешно тренировал «Шахтер», где привык строить игру вокруг молодых футболистов. В «Зените» больше индивидуально сильных и опытных футболистов. Повторюсь, мы меняемся. Это непросто. Однако мы очень хотим помочь нашему главному тренеру. Уверен, «Зенит» будет прогрессировать. Требования? В моем понимании Мистер хочет, чтобы мы постоянно контролировали мяч. И у нас неплохая статистика по данному показателю. Сейчас нам необходимо усиливать игру в отдельных компонентах, в том числе и по части вертикальных передач.

    – В матче с «Ростовом» вы, Хави Гарсия и Витсель часто действовали на одной линии. Таковой была установка главного тренера, или это следствие игровых ситуаций?

    – Хави все-таки больше занят оборонительной работой, он играет ниже нас. Наша же с Витселем задача при получении мяча адресовать его вперед и самим продвигаться как можно ближе к воротам соперника.

    Источник: Бобсоккер

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    19.08.2016 14:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +44

      AlMann 19 августа 2016, 17:37

      Ну, в общем все корректно высказал. Рассыпался в заверениях в уважении к сопернику.

      -1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 19 августа 2016, 16:33

      ни ЦСКА ни Зениту в этом году не видать никаких титулов

      2
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      Рейтинг: +22

      VitalyZenit1977 19 августа 2016, 15:10

      Кто придумывает заголовки? Ну не стыдно? Где эта фраза в интервью? Ужас, такое ощущение, что на Бомбардире практику школьники проходят... А ведь нет, у этого человека (кто состряпал заголовок), наверное и диплом журналиста есть... Стыдоба

      3
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      ...
      Рейтинг: -22

      Cobold > VitalyZenit1977 19 августа 2016, 15:52

      Рванины они... блин как в жёлтой газетёнке заголовки клепают.

      0
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      Рейтинг: +1298

      Taps 19 августа 2016, 15:01

      За титул нынче будешь играть с Краснодаром.

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Taps 19 августа 2016, 15:58

      Или Ростовом! Юг России должен отодвинуть центральную часть!!!!

      -1
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      Рейтинг: +44

      AlMann > Taps 19 августа 2016, 17:38

      Мы не возражаем.

      0
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