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    Гаджиев: «Амкар» поборется за Лигу Европы, если болельщики будут заполнять стадион»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев призвал пермских болельщиков активнее поддерживать свою команду.

    «Я считаю, что в Перми гораздо больше людей болеют за «Амкар», чем приходят на стадион. Во много раз больше! Мне бы хотелось, чтобы те, кто редко появляется на трибунах, понимали: от того, насколько часто они приходят и поддерживают нас, зависит очень многое. И слов здесь недостаточно, болельщикам нужно проникнуться сердцем.

    Для нас это очень важно. Можно даже сказать: приходите на стадион, заполняйте полностью коробку каждый домашний матч, и мы будем бороться за выход в Лигу Европы. В противном случае не будет той необходимой нам энергетики… Конечно, мы всегда будем играть и бороться на пределе сил.

    Вы 12-й игрок, это, безусловно, но я бы сказал, что не на 12 процентов, а на все 20 наш результат зависит от болельщиков, от вас! Мы вас ждем на стадионе. Ждем по-настоящему яростной уральской поддержки!» – заявил Гаджиев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    19.08.2016 14:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +673

      life85 19 августа 2016, 22:29

      Он и в Нижнем Новгороде то же самое говорил,но как могу болелы с разных клубов прийти на один стадион?Он конечно молодец и делает правильный акцент на болельщиков,но нужно сначала завоевать их любовь.А вот с этим у него проблемы...

      1
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      Рейтинг: +14

      VasyaPypkin 19 августа 2016, 21:21

      Было в программе по радио. Кое-что опустили,но в целом правильно написали. Считаю тренер молодец-призвал по-возможности болельщиков на стадион. Билеты бы по-дешевле,за сотку на каждую игру согласен,250 пока по карману бьёт...

      -1
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 19 августа 2016, 19:27

      Пришёл на стадион Гаджи,
      Глядь - а вокруг нет ни души.
      Ну как тут чемпионом стать,
      Хреново в тишине играть.
      Пришло бы человек пятнадцать.
      Тогда б Амкар мог постараться

      1
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      Рейтинг: +37

      grigory 19 августа 2016, 18:43

      Удачи парняги.ждём от вас хорошего выстрела

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 19 августа 2016, 17:50

      Как красиво перевел стрелки на простых лююдей, пермяки во всем виноваты оказывается

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2016, 16:31

      Чемпионат тока начался, а тренер уже нашел крайнего

      -1
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