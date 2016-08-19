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    Семак: «В матче против ЦСКА «Зенит» постарается показать свой лучший футбол»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    «Вряд ли предстоящая игра «Зенит» – ЦСКА будет похожа на встречу месячной давности. В Суперкубке приятно выигрывать и обидно уступать, но в подсознании все равно сидит, что этот матч не влияет на чемпионскую гонку в Премьер-лиге. Естественно, чемпионат – самый важный внутрироссийский турнир. Поэтому жду в субботу другой игры. «Зенит» и ЦСКА постараются показать свой лучший футбол. Победа нужна обеим командам.

    Как обыграть ЦСКА Слуцкого? Это секретная информация. Но понятно, что надо играть быстро, правильно и активно двигаться по полю. Побеждает тот, кто больше двигается, принимает быстрые верные решения и допускает меньше брака. Хотя иногда бывает, что команда, выглядящая в десять раз лучше противника, проигрывает. Футбол прекрасен своей непредсказуемостью. Чем меньше голов забивается, тем выше вероятность случайности.

    Надеюсь, в Петербурге встретимся и пообщаемся с Леонидом Викторовичем. Но не знаю, получится ли. Все-таки график и у «Зенита», и у ЦСКА очень насыщенный. Нет времени отвлекаться на дружеские беседы», – сказал Семак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2016 12:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 19 августа 2016, 16:19

      Кони никакие. Гон (интерес) у непарнокопытных только в конце февраля начинается.

      0
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 19 августа 2016, 14:24

      Будет интересный матч. Жаль, что не посмортю. Ненавижу работу. Ненавижу эту жизнь.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 августа 2016, 14:03

      б л я, после таких слов всегда про ёбы(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 августа 2016, 14:00

      Лучший будет 6:0. 5:0 уже было, 6:1 тоже.

      -1
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      Рейтинг: +6294

      порт 19 августа 2016, 13:45

      Кони нам не соперник.

      -1
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