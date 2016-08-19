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    Лоськов: «Я попросил называть меня «коуч» или «мистер»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился эмоциями от возвращения в столичную команду.

    «Всегда приятно возвращаться. Прошло всего три года. Президент клуба позвонил, мы встретились, переговорили. Разговор был не таким длинным. Мы живем сегодняшним днем, вперед не смотрим. Самое главное сейчас – игра с «Крыльями». Нам надо набирать очки, у нас их мало. Я попросил называть меня «коуч». Или «мистер», – сказал он.

    Напомним, что на этой неделе Лоськов вошел в тренерский штаб железнодорожников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2016 10:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 19 августа 2016, 15:54

      Аршавин: "Мистер - скотч пожалуйста и немного виски!" ))))

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 августа 2016, 15:07

      Мистер,Коуч? пока,что только Клоун!)

      -1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 19 августа 2016, 14:46

      Мистер много чести,зовите просто Сохатый.

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 августа 2016, 14:06

      Пере гар его не даёт мне поржать

      -2
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      Рейтинг: +281

      serhz 19 августа 2016, 13:00

      Можно подумать Лоськов чего то добился , выигрывал что то серьёзное ! -средненький игрун с многочисленными провалами --так что коучем надо стать ещё !

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > serhz 19 августа 2016, 16:09

      Отличный игрок! Не надо базарить!

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > serhz 19 августа 2016, 18:47

      Многократный обладатель кубка, двукратный чемпион России, участник плейофф ЛЧ , двукратный полуфиналист кубка кубков. Уж побольше добился, чем большинство текущих игроков.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 августа 2016, 12:52

      Может просто "лосина рогатая".

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 19 августа 2016, 12:47

      «коуч», «мистер»... А не проще бы было по имени и отчеству?

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 19 августа 2016, 11:31

      "Зови меня Хозяин, не ошибешься"

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 августа 2016, 11:15

      Чего уж там, может просто Царь ))

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