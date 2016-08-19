Лоськов: «Я попросил называть меня «коуч» или «мистер»

Аршавин: "Мистер - скотч пожалуйста и немного виски!" ))))
Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился эмоциями от возвращения в столичную команду.
«Всегда приятно возвращаться. Прошло всего три года. Президент клуба позвонил, мы встретились, переговорили. Разговор был не таким длинным. Мы живем сегодняшним днем, вперед не смотрим. Самое главное сейчас – игра с «Крыльями». Нам надо набирать очки, у нас их мало. Я попросил называть меня «коуч». Или «мистер», – сказал он.
Напомним, что на этой неделе Лоськов вошел в тренерский штаб железнодорожников.