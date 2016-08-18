«Зенит» готов отпустить Гарая за 15 миллионов

Рыночная 20, контракт долгострочный, здесь можно и 25 вполне срубить... Или с Зени настолько хотят слинять, что всеми силами давят на руководство чтобы те снизили ценник? Да, Зеня это сейчас реальное болото...
Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай может покинуть петербургскую команду этим летом. Сообщается, что руководство сине-бело-голубых согласно отпустить аргентинца в «Бенфику» в том случае, если португальский клуб предложит за 29-летнего футболиста как минимум 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что сам Гарай также желает вернуться в «Бенфику». Помимо «орлов» игрок заинтересован в «Интере».
В прошлом сезоне чемпионата России Гарай провел 20 матчей, забив два гола. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов.