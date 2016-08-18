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    «Зенит» готов отпустить Гарая за 15 миллионов

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай может покинуть петербургскую команду этим летом. Сообщается, что руководство сине-бело-голубых согласно отпустить аргентинца в «Бенфику» в том случае, если португальский клуб предложит за 29-летнего футболиста как минимум 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что сам Гарай также желает вернуться в «Бенфику». Помимо «орлов» игрок заинтересован в «Интере».

    В прошлом сезоне чемпионата России Гарай провел 20 матчей, забив два гола. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов.

    Источник: Record

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    18.08.2016 18:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 августа 2016, 23:04

      Рыночная 20, контракт долгострочный, здесь можно и 25 вполне срубить... Или с Зени настолько хотят слинять, что всеми силами давят на руководство чтобы те снизили ценник? Да, Зеня это сейчас реальное болото...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 18 августа 2016, 22:02

      А главное никто за него не даст 15 миллионов. Топ-командам центральные защитники сейчас не нужны, а не топ не потянут.

      -1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 18 августа 2016, 20:13

      Да фигня это всё ,никто его в данный момент не отпустит .Всякие левые источники слухи распускают.

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2016, 19:31

      наверно смс сбор запустят,что дать гараю свободу)

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 18 августа 2016, 19:25

      А что так дешево?!!! На благотворительность потянуло?

      2
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