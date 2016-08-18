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    Федун: «Есть враги, которые не хотят видеть сильный «Спартак»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что не намерен в ближайшее время уходить из московского клуба. Стоит отметить, что сегодня стало известно о создании петиции на имя Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл», являющейся спонсором красно-белых, с просьбой об отстранении Федуна от управления «Спартаком»

    «Есть враги, которые не хотят видеть сильный «Спартак». Но они не дождутся! У меня хватит терпения перетерпеть все. И не повторять судьбу, которая была у «Динамо», – сказал Федун.

    Источник: Р-Спорт

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    18.08.2016 17:42
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 19 августа 2016, 17:09

      ах ты, хуева болячка (с) Динамо вспомнил...мы еще покажем всем!!

      -1
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      Рейтинг: +147

      Sylpheed 19 августа 2016, 10:43

      Заговор

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 19 августа 2016, 10:22

      ты главный враз спартака

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 19 августа 2016, 09:19

      человек бабло в Спартак вкладывает, а вы жид, урод и тд

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 августа 2016, 08:35

      дайте федуну поработать...все же нормально)... федун не слушай никого, продолжай так работать... ты лучший!!!!)). отдельные слова благодарности за работу выражают команды ...цска, зенит, локомотив .... динамо .... а также аек.... санкт галлен и прочие клубы

      3
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      Рейтинг: +549

      Жентус 19 августа 2016, 03:24

      Главный враг сам Федун...

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 19 августа 2016, 00:22

      Хиллари Клинтон вроде не хочет видеть сильный Спартак.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 августа 2016, 23:01

      Всё бы ничего... Но блять 13 лет.... Где сука трофеи??? За это время Краснодар с нуля Галицкий отстроил.. Рубин выигрывал чемп, дважды! Локомотив, прости Господи, брал чемп... Это уже клиника, Федунок...

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 августа 2016, 22:45

      типичная жидовская пропаганда, "кругом враги", "освобождение народов" от своего же ига ...

      3
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      Рейтинг: +3550

      Axe111 18 августа 2016, 22:43

      Какие враги!?!?!? За последние 10, а то и 15 лет враги спартака это весь менеджмент клуба. Каждый год состав просто дерьмо

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