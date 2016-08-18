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    Лоськов: «Моя главная задача – не мешать Пашинину»

    Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал свое возвращение в московский клуб. Напомним, что Лоськов вчера присоединился к тренерскому штабу железнодорожников.

    «Я вернулся в «Локомотив», в котором провел почти всю карьеру. Это можно сравнить с возвращением домой к родным и близким. Конечно, все это время я был рядом с командой: посещал матчи, тренировки, общался с ребятами. Мой сын занимается в академии «Локомотива», и я часто приезжаю в Черкизово. Но приглашение в тренерский штаб – это особенный и очень радостный для меня момент, который навсегда останется в памяти. Благодарен за доверие руководству клуба и тренерскому штабу. Это приглашение – их общая воля. Мои обязанности сформулирую просто – помощь главному тренеру. Детали пока пусть останутся между нами. Вообще моя главная задача – не мешать Пашинину«, – сказал Лоськов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.08.2016 11:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +166

      Ник17 18 августа 2016, 13:33

      возьмите меня, я тоже ему не буду мешать. могу даже на работу не ходить если нужно))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 августа 2016, 12:06

      Главная задача озвучена: Не мешать тренеру.Пипец....

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