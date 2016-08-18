«Локомотив» интересуется Портнягиным

Сильно. Даже не ожидал. Что у этих надутых ,околофутбольных снобов в башках? Что ещё в прошлом сезоне не выкупить бы отличного забивалу Луценко из Мордовии?За копеечку ! Как бы он пришёлся ко двору! Парень засаживал головой отличные мячи,острый нюх имеет на моменты.
Нападающий «Рубина» Игорь Портнягин может продолжить карьеру в «Локомотиве».
По информации источника, в планах железнодорожников укрепить атакующую линию этим летом, а 27-летний форвард «Рубина» – одна из приоритетных трансферных целей.
В прошлом сезоне Портнягин сыграл в рамках РФПЛ 24 матча, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.