«Локомотив» интересуется Портнягиным

Нападающий «Рубина» Игорь Портнягин может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации источника, в планах железнодорожников укрепить атакующую линию этим летом, а 27-летний форвард «Рубина» – одна из приоритетных трансферных целей.

В прошлом сезоне Портнягин сыграл в рамках РФПЛ 24 матча, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.