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    «Локомотив» интересуется Портнягиным

    Нападающий «Рубина» Игорь Портнягин может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    По информации источника, в планах железнодорожников укрепить атакующую линию этим летом, а 27-летний форвард «Рубина» – одна из приоритетных трансферных целей.

    В прошлом сезоне Портнягин сыграл в рамках РФПЛ 24 матча, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Известия

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    18.08.2016 07:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 августа 2016, 12:02

      Сильно. Даже не ожидал. Что у этих надутых ,околофутбольных снобов в башках? Что ещё в прошлом сезоне не выкупить бы отличного забивалу Луценко из Мордовии?За копеечку ! Как бы он пришёлся ко двору! Парень засаживал головой отличные мячи,острый нюх имеет на моменты.

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 августа 2016, 09:54

      Едва ли это тот самый забивной нападающий,которого ищет Локо)

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      Рейтинг: +79

      dragon922 > Pro100Kid 18 августа 2016, 12:28

      он может забивать только времени игрового надо давать ему больше

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 августа 2016, 09:41

      да он же деревянный

      -1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 августа 2016, 08:46

      отлично, точно не помешает, да и бердыев походу уже прикладывает руку к селекции)

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 18 августа 2016, 08:38

      Похоже Бердыев все таки подпишет с Локо контракт раз рубиновский Портнягин в приоритете

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