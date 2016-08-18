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    Рабинер: «Бердыев все ближе к «Локомотиву»

    Курбан Бердыев продолжит тренерскую карьеру в «Локомотиве». В этом уверен российский журналист Игорь Рабинер.

    «Бердыев все ближе к «Локомотиву». В «Ростове» же пока остается, потому что: а) его обязали отработать 14 дней по Трудовому кодексу, б) надо было помочь игрокам не только в матчах с «Аяксом», но и распределить в их пользу премиальные за еврокубки. На этот счет в Амстердаме было долгое и бурное собрание, из-за которого команда улетела из Голландии на два часа позже запланированного», — пишет Рабинер в своем аккаунте.

    Напомним, что на прошлой неделе «Локомотив» покинул главный тренер команды Игорь Черевченко.

    Источник: Facebook.com

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    18.08.2016 06:39
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -256

      balaton78 18 августа 2016, 12:45

      Чушь пишет Рабинер..еще один инсайдер выискался..Одного Нобелито с головой хватает..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye > balaton78 18 августа 2016, 14:18

      Это не чушь, а мнение человека основанное на выводах. А вот на чем твое мнение основано я не понял.

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 18 августа 2016, 11:59

      Зная, что Бердыев, предпочитающий держать все сферы деятельности клуба в своих руках, может прийти в клуб, не стали бы приглашать Лоськова и Хапова в тренерский штаб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 11:49

      Вторая волна пошла

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 18 августа 2016, 11:37

      После Федуна, Бердыев самый мутный представитель российского футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 18 августа 2016, 11:36

      Бредовое утверждение..

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 18 августа 2016, 11:32

      Да не важно, выйдет Ростов в ЛЧ, или нет - пока клуб в руках чиновников, будет вечная Российская песня о нехватке денег, и другой нашей повседневной херне, которая является следствием воровства. Нельзя давать чиновникам власть управлять коммерческими проектами, они не умеют зарабатывать, а только воровать, потому у нас и Зенит арену строят так, и в клубах футбольных постоянная странная возня. Посмотрите на Краснодар, ЦСКА, Спартак - там все понятно. А в других клубах вечно какая-то непонятная закулисная возня идет, которая рушит все достижения. Чиновники заинтересованы только в собственном благополучии, и кто бы что ни говорил, это было есть и будет. Они любят деньги и боятся начальства. Все. Только частный бизнес дело может делать. Хотя опять же, в России половина бизнесменов "Советской" еще школы - воровство и откаты, и больше ничего не интересует. В Советские времена учили, что или работаешь честно за зарплату, или ты вор, вот они по другому и не умеют.

      0
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > Smekaev 18 августа 2016, 11:51

      Ахах, да особенно со Спартаком, там все давно понятно)))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Smekaev 18 августа 2016, 12:14

      Так и живём.Россия-мать...

      -1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Marqello 18 августа 2016, 13:46

      Ну в Спартаке и Краснодаре владельцы тратят свои личные деньги, а не государственные.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 августа 2016, 11:15

      Думаю, если Ростов пройдет в ЛЧ - Бердыеву надо будет там и остаться. Во-первых игра в ЛЧ - это оч круто, очередной вызов, вряд ли он найдет работу в клубе, который тоже будет играть в ЛЧ. ВО-вторых основной вопрос (как я понял, финансовые гарантии) будет решен за счет участия клуба в ЛЧ

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 августа 2016, 10:58

      теперь здесь шумиха...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 августа 2016, 10:05

      Шёл бы он В Газовик.

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      Рейтинг: +33707

      zra78 18 августа 2016, 09:37

      Нет ,нет и нет

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