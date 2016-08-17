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    Агент: «По поводу Кришито с «Наполи» контактировал, но не более»

    Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д'Амико рассказал, как обстоят дела с вероятным переходом 29-летнего итальянца в «Наполи».

    «Сейчас можно вести речь лишь о догадках. Трансферный рынок подразумевает только конкретные факты, так что я пока без каких-либо новостей. Кришито мог оказаться в «Наполи» еще до перехода в «Зенит», однако тогда российский клуб сработал быстрее и сделали более конкретное предложение. Некоторые контакты с руководителями «адзурри» имели место быть, но не более.

    Луческу высоко отзывается о Кришито. Доменико питает особые чувства к Неаполю, но в нынешней реальности игроки – это граждане мира», – приводит слова Д'Амико Radio CRC.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 16:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 августа 2016, 23:58

      Кришито, оставайся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Zeff 18 августа 2016, 04:41

      полностью согласен!

      -1
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