«Локомотив» подтвердил назначения Корнеева и Хапова

«Локомотив» официально объявил о кадровых изменениях в клубе. На посту спортивного директора утвержден Игорь Корнеев, занимавший аналогичную должность в «Зените» с 2009 по 2012 годы.

«Локомотив» желаем успехов Игорю Владимировичу и селекционному департаменту», – гласит сообщение руководства железнодорожников.

Тренером же вратарей стал экс-страж ворот красно-зеленых Заур Хапов, защищавший цвета «Локо» в период с 2000 по 2005 годы. Напомним, ранее 51-летний тренер уже работал на этой должности.