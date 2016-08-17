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    «Локомотив» подтвердил назначения Корнеева и Хапова

    «Локомотив» официально объявил о кадровых изменениях в клубе. На посту спортивного директора утвержден Игорь Корнеев, занимавший аналогичную должность в «Зените» с 2009 по 2012 годы.

    «Локомотив» желаем успехов Игорю Владимировичу и селекционному департаменту», – гласит сообщение руководства железнодорожников.

    Тренером же вратарей стал экс-страж ворот красно-зеленых Заур Хапов, защищавший цвета «Локо» в период с 2000 по 2005 годы. Напомним, ранее 51-летний тренер уже работал на этой должности.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.08.2016 15:18
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 августа 2016, 22:33

      наконец то старая гвардия подтягивается)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 17 августа 2016, 17:08

      Ну вот пошел процесс реанимации

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 17 августа 2016, 16:00

      Наисильнейшие пары.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 августа 2016, 15:23

      после смородины с миру по нитке придется собирать....

      1
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