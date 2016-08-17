«Ювентус» намерен окупить трансфер Витселя продажей Дзадзы и Перейры

«Ювентус» готов расстаться с нападающим Симоне Дзадзой и полузащитником Роберто Перейрой. На 25-летнего итальянца претендует «Вольфсбург», сумма сделки может составить 25 миллионов евро. Что касается аргентинца, что в его услугах заинтересован «Уотфорд», который может заплатить туринскому клубу порядка 15 миллионов.

По информации источника, вырученные средства «бьянконери» намерены потратить на приобретение игрока в центральную ось. В качестве основных кандидатов рассматриваются полузащитник «Зенита» Аксель Витсель и хавбек «ПСЖ» Блейз Матюиди. Вариант с бельгийцем видится более вероятным, так как обойдется «старой синьоре» дешевле: парижане не собираются отпускать 29-летнего француза дешевле, чем за 30 миллионов евро, в то время как покупка футболиста петербургского клуба может обойтись «Юве» не более чем в 20 миллионов, с учетом того, что его контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2017 года.